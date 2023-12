Florin Prunea i-a facut praf pe oficialii de la Neftci Baku, dupa ce Adrian Mutu a fost dat afara. Fostul mare portar al echipei naționale a vorbit despre situația „Briliantului”. Antrenorul roman are parte de sarbatori negre. Mama acestuia a decedat inainte de Craciun, iar la puțin timp dupa aceasta tragedie oficialii de la Neftci […] The post Florin Prunea i-a facut praf pe oficialii de la Neftci Baku, dupa ce Adrian Mutu a fost dat afara: „Lasa-l naibii de fotbal” appeared first on Antena Sport .