Florin Piersic Jr. mărturisiri despre boala de care suferă Florin Piersic Jr. marturisiri despre boala de care sufera. Florin Piersic Jr. a dezvaluit ca depresia este o constanta in viața sa, dar ca incearca sa o transforme in altceva pentru a elibera „demonii“. „Depresia nu te parasește, e ceva cu care te obișnuiești”, a mai spus actorul. Intrebat la un post de televiziune de cat ori a fost in depresie, actorul a raspuns: „In fiecare zi din viața. Adica de cand sunt conștient… Depresia e un cuvant prea dur pentru un copil, dar un copil poate sa fie suparat ca i s-a stricat o jucarie… Florin Piersic Jr. marturisiri despre boala de care sufera Dar, de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

