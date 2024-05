Stiri pe aceeasi tema

Spitalul Foisor a anunțat luni, prin intermediul unui comunicat de presa, ca starea generala de sanatate a actorului Florin Piersic se amelioreaza usor. „Evaluarea domnului Florin Piersic, realizata in aceasta dimineata de catre echipa medicala, prezinta o situatie stationara. Starea generala a pacientului…

Starea de sanatate a actorului Florin Piersic este stabila, el este internat in sectia de terapie intensiva la Spitalul Foisor din Capitala, sprecializat in Ortopedie-Traumatologie. Ieri actorul a fost operat de urgenta de o echipa de doctori ortopezi, ATI, infectionisti si de un cardiolog. A fost extrasa…

