Stiri pe aceeasi tema

- Știrea zilei este demisia lui Marius Budai din funcția de Ministru al Muncii dupa scandalul azilelor groazei. Intr-o intervenție la Realitatea Plus, Cozmin Gușa, analist politic, a comentat plecarea din funcție a unuia dintre vinovații ororilor din azilele de batrani din București, explicand ce ar trebui…

- Problema intrata in dialogul public la finalul lunii iunie cu privire la reintroducerea contribuțiilor la sistemul de sanatate publica pentru angajații din IT, construcții și agricultura a starnit un val de reacții din partea societații civile, ale clasei politice și a experților in domeniu. In ultimele…

- Deputatul PSD de Cluj, profesorul Patriciu Achimaș-Cadariu, a obținut din partea premierului desemnat Marcel Ciolacu, promisiunea ca se va implica personal in procesul de implementare a Legii privind Planul National de Combatere a Cancerului. In schimb, chirurgul clujean va vota joi „pentru” investirea…

- Petre Daea a fost inlocuit de Florin Barbu la ministerul Agriculturii in viitorul Guvern condus de Marcel Ciolacu. Gazeta de Bistrița a luat legatura cu fostul ministru al Agriculturii pentru a-i cere un punct de vedere cu privire la decizia luata de catre coaliție. Petre Daea a precizat pentru ziarul…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat partidele parlamentare, marti, la Palatul Cotroceni, pentru consultari in vederea desemnarii candidatului pentru functia de prim-ministru. PNL si PSD au fost invitate impreuna la discutii, fara UDMR.

- Luptele interne din interiorul PSD și PNL pentru a prinde un fotoliu de ministru in viitorul Guvern dupa rotativa au atins cote greu de imaginat, mai ales la PSD. Gabriela Firea vrea viceprim-ministru dupa rotativa La ora actuala, niciunul dintre cei noua miniștri ai PSD nu este sigur ca se va regasi…

- Incurajarea dialogului dintre Guvern si sindicate trebuie sa fie o prioritate, pentru dezamorsarea grevei personalului din invatamant, deoarece suntem in situatia in care am trecut peste o perioada pandemica, am facut cursuri online, sunt generatii care au goluri in educatie, care trebuie acoperite,…

- Castigurile impresionante ale liderului sindical Marius Nistor, presedintele Federatiei "Spiru Haret": ultima sa declaratie de avere arata ca el acumuleaza, de la diferite structuri sindicale si de la stat, mult peste presedintele Romaniei. De altfel, averile eternilor lideri sindicali sunt de multa…