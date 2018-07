Deputatul PSD Florin Iordache, președinte al comisiei speciale privind legile Justiției, a declarat vineri, la RFI , ca va fi o noua sesiune extraodinara la sfarșitul lunii august. Iordache a vorbit despre convocarea sesiunii extraordinare la Senat invocand necesitatea adoptarii unei legi care sa puna in aplicare directiva privind lupta impotriva spalarii banilor. Totodata, informația apare in contextul in care surse sociale democrate declarau pentru Hotnews.ro ca la sfarșitul lunii august este foarte posibil sa fie data ordonanța de urgența care sa urgenteze aplicarea legilor justiției.