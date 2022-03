Stiri pe aceeasi tema

- Poveștile oamenilor care au fugit de razboiul din Ucraina sunt cutremuratoare. O ucraineanca in varsta de 42 de ani vine de 3 ori pe saptamana in Romania, pentru a-și urma tratamentul de dializa. Ce are de reproșat țarii sale natale. Irina lupta pentru viața ei și pentru a avea grija de cele doua fiice…

- Un echipaj de Politie Rutiera din Buzau a ajutat o familie de refugiati ucraineni, al caror autoturism a ramas in pana de cauciuc, pe DN2 E85. Episodul s-a incheiat cu imbratisari. Oamenii au fugit de razboiul dintre Rusia si Ucraina.

- Rusia și Ucraina se afla in plin razboi, iar oamenii nevinovați mor. Putin a declarat razboi Ucrainei joi dimineața, iar in prezent, trupele rusești au ajuns deja in Kiev. Oamenii fug din calea terorii, iar refugiații cauta adapost inclusiv in țara noastra. UE, dar și America și-au prezentat sprijinul…

- Sute de locuitori ai orașului ucrainean Harkov s-au adapostit la metrou dupa ce zona a fost atacata de rachetele Rusiei. Oamenii vor petrecere noaptea pe holurile din subteran. Și-au adus paturi și stau lipiți unii de alții pentru a se incalzi.

- Marti, 22 februarie 2022, elevii CNMB din echipa proiectului Erasmus GenEthics discussing the controversial bioethical issue of stem cell reseach ad an important issue if our time in the Eiropean context au participat la o intalnire de lucru in format online.Ei si au intalnit colegii de proiect din…

- Președintele Klaus Iohannis pregatește convocarea Consiliului Suprem de Aparare, ca urmare a escaladarii situației din Ucraina, informeaza Antena 3. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a discutat din nou cu Vladimir Putin, duminica, intr-o o ultima incercare diplomatica de a evita o invazie ruseasca in Ucraina, relateaza France24. Conform Palatului Elysee, conversația dintre Macron și Putin reprezinta „ultimul efort necesar și posibil pentru…

- „Au fost 16.000 de persoane carantinate intre 18 si 19 decembrie. Totusi, sunt extrem de multi, lucrul acesta ingreuneaza activitatea in punctele de frontiera. Trebuie sa le multumesc tuturor colegilor de la Directiile de Sanatate Publica, mai ales cele din vestul tarii si de pe Aeroportul Otopeni,…