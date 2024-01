Stiri pe aceeasi tema

- Ce a scris presa internationala, dupa ce Radu Dragusin a fost prezentat la Tottenham. Fundasul roman a fost prezentat de formatia din Premier League, dupa ce a castigat cursa cu Bayern pentru semnatura sa. Dragusin a ajuns in nordul Londrei pentru aproximativ 30 de milioane de euro. In afacerea pentru…

- Daniel Pancu a dezvaluit ce l-a surprins in transferul lui Radu Dragusin la Tottenham. Selecționerul echipei naționale U21 a vorbit despre jucatorul momentului, care a fost achiziționat de gruparea londoneza, de la Genoa. Tottenham a platit suma de 25 de milioane de euro pentru serviciile lui Radu Dragușin.…

- Radu Dragușin, 21 de ani, a ales-o pe Tottenham și va evolua in Premier League, iar Miodrag Belodedici (59 de ani) a laudat mutarea anului in fotbalul romanesc. Bayern și Tottenham au fost echipele care s-au luptat pentru semnatura lui Dragușin, dar fundașul roman a ales-o pe Spurs in cele din urma.…

- Rasturnare de situație. Radu Dragușin (21 de ani), dat azi-noapte ca și transferat la Bayern, dupa cum a anunțat in exclusivitate GSP, este foarte aproape de mutarea in Premier League. Reporterul Florian Plattenburg a anunțat ca in aceasta dimineața s-a stabilit o ințelegere deplina intre Tottenham…

- Mircea Lucescu a avut un sfat pretios pentru Radu Dragusin, fundasul de 21 de ani care pentru care liciteaza granzii Europei. Bayern Munchen este ultima echipa care insista pentru transferul romanului si este pe punctul de a-l „sufla” din drumul spre Tottenham. Dragusin este tot mai aproape de transferul…

- Fabrizio Ravanelli, 55 de ani, fost atacant la Juventus, Middlesbrough și Lazio, crede ca „Radu Dragușin are profilul aparatorului englez. Jocul lui s-ar potrivit foarte bine in Premier League". Transferul „tricolorului” de la Genoa la Tottenham e foarte aproape de a se realiza in ianuarie! Radu Dragușin…

- Radu Dragusin va putea ajunge la Barcelona sau Real Madrid pentru 80 de milioane de euro. Aceasta este clauza pe care reprezentantii romanului vor s-o impuna in contractul cu Tottenham, club care face tot posibilul sa-l aduca pe Dragusin in Premier League inca din aceasta iarna. Transferul lui Radu…

- Florin Manea, impresarul lui Radu Dragușin (21 de ani), susține ca poarta negocieri in aceasta perioada pentru transferul fundașului la Tottenham, in Premier League. „Suntem la 30, 32 de milioane de euro”, spune Manea. Titular incontestabil in echipa cu care Genoa a promovat in Serie A și formația care…