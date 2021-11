In cazul crimei de la Arad, unde o fetița de doar patru ani a fost ucisa cu sange rece și ulterior incendiata, ies la iveala noi detalii cat se poate de tulburatoare. Se pare ca criminalul in varsta de 23 de ani și mama lui, Cristina, au fost dați in judecata cu ceva timp in urma. Iata care a fost, de fapt, motivul!