- Senatorul PNL, Florin Citu, a afirmat miercuri ca Darius Valcov si Eugen Teodorovici folosesc ca pretext faptul ca Romania este in anul Centenarului pentru a justifica amnistia fiscala, cei doi recunoscand si ca nu au cu sa recupereze datoriile de la companiile de stat.

- Ministerul Finantelor, Eugen Teodorovici, a confirmat ca in decursul acestui an va fi adoptata amnistitia fiscala. Declaratiile vin la scurt timp dupa ce Consilierul de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a anunțat, ca masura amnistiei fiscale este prevazuta in programul de guvernare…

