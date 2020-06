Stiri pe aceeasi tema

- Agentiile de rating nu au cum sa ignore succesul Romaniei cu emisiunea de obligatiuni pe pietele internationale si faptul ca a fost pastrata crestere economica in primul trimestru, a declarat, intr-un interviu pentru AGERPRES, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu."Faptul ca am avut crestere…

- Florin Cițu a vorbit in cadrul unei intalniri online cu membrii ai TNL despre IMM Invest. Ministrul de Finanțe spune ca programul este unul de succes și a depașit orice demers similar facut vreodata de PSD. „O sa fie cel mai de succes proiect din ultimii 30 de ani”, a spus Cițu.

- Ministrul de Finante, Florin Citu, a afirmat, miercuri, referitor la suma de 3,3 miliarde de euro atrasa de pe pietele externe, ca aceasta emisiune de obligatiuni ofera Guvernului "confortul ca in acest an putem sa finantam toate cheltuielile pe care le avem in buget fara sa existe probleme in perioada…

- Lui Stroe i-a picat camera in direct, iar in imagini s-a putut vedea clar lenjeria intima pe care o purta acesta, dar ministrul a revenit ulterior si a susținut ca erau pantaloni de schi, nu boxeri. Dorind sa ironizeze acest episod, Dani Otil, Razvan Simion si Catalin Oprisan au aparut imbracati in…

- Ministrul de Finante, Florin Citu, sustine ca majorarea pensiilor cu 40%, in toamna, asa cum impune legea, e o decizie politica pe care va trebui sa o ia Guvernul Orban in ansamblu, nu doar Ministerul de Finante. Florin Citu a explicat, la Digi 24, de ce Executivul nu a mai taiat lefurile demnitarilor.

- Agentia de rating Moody’s confirma ratingul agenției Fitch aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la Baa3/A-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala, iar perspectiva de tara a fost redusa de la stabila la negativa. Ministrul finanțelor, Florin Cițu, este optimist și…

- "Aceste bombe pentru economie, care apar in Parlamentul Romaniei, ne destabilizeaza si nu numai pe noi. Aici este problema pe care nu o inteleg cei din Parlament: la noi se uita si investitorii, cei care ne dau noua bani. Daca apar tot felul de proiecte populiste, la un moment dat o sa spuna: 'Stop!'.…

- Ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu, a solicitat, luni, Parlamentului sa nu respinga actele normative care proroga, pana in luna august, dublarea alocatiilor pentru copii si anularea masurilor financiare prevazute in Ordonanta 114/2019. "Este un mesaj pentru colegii mei parlamentari, in speciali…