Romania are la dispoziție 10 milioane de doze de vaccin anti-COVID, din care a primit acum doar 10.000, iar saptamana viitoare va aduce inca 144.000 de doze. Prezent astazi, 26 decembrie, la Institutul de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara ”Cantacuzino” la sosirea primei tranșei de 10.000 de doze de vaccinuri impotriva COVID-19 de la BioNTtech/Pfizer, premierul Romaniei, Florin Cițu a declarat: „Campania de vaccinare incepe in același timp in Romania și in celelalte state membre ale Uniunii Europene. Avemtotul pus la punct. Este un moment important, il așteptam de un an de zile”; „apariția vaccinului…