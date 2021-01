Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat miercuri un proiect de hotarare care prevede indexarea salariului minim brut pe tara garantat in plata la 2.300 lei, incepand cu 1 ianuarie 2021, ceea ce inseamna o crestere de 3% comparativ cu luna decembrie a anului trecut, a precizat premierul Florin Citu. Seful Executivului…

- Prim-ministrul Florin Cițu a fost intrebat de ce nu a fost aprobat salariul minim. El spune ca proiectul este in avizare și e necesar testul IMM și de CES. „Este in avizare. Era nevoie de testul IMM, nevoie de CES, sunt mai multe lucruri. Este in procedura de avizare. Stie toata lumea cat este salariul…

- Proiectul de buget pe 2021 va ajunge in Parlament pe 4 februarie, declara premierul Florin Cițu. Pana atunci, miniștrii trebuie sa intocmeasca mai multe liste privind cheltuieli, proiecte ce pot fi susținute din bani europeni, etc. Florin Cițu a declarat, dupa ședința de Guvern de miercuri, ca a cerut…

- Guvernul vrea sa creasca salariul minim brut pe țara garantat in plata pentru anul 2021 cu 70 de lei. Astfel, conform unui comunicat al Guvernului, salariul minim brut ar urma sa creasca de la 2230 de lei la 2.300 de lei brut/lunar. Potrivit Executivului, premierul Florin Citu și ministrul…

- PNL, USR-PLUS și UDMR au incheiat negocierile asupra noii guvernari a Romaniei. Partidele politice vor semna luni, de la ora 19.00, in Parlament, acordul de coaliție. Duminica s-au incheiat ultimele negocieri asupra programului de guvernare al PNL, USR-PLUS și UDMR. „Discuțiile din cadrul coaliției…

- Salariul minim brut garantat in plata pentru anul viitor va fi majorat in functie de evolutia economiei, a declarat astazi premierul Ludovic Orban, in cadrul unei intalniri in sitem de videoconferinta cu reprezentantii Comitetului National Tripartit pentru Dialog Social. Prim-ministrul a spus ca se…

- Proiectul de ordonanta de urgenta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 poate fi accesat . Proiectul de ordonanta de urgenta cu privire la rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 poate fi accesat . „Este absolut necesara adoptarea acestei ordonante de urgenta…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat, sambata, ca nu exista bani pentru dublarea alocatiilor pentru copii, iar in cazul in care legea va fi promulgata va trebui „sa taiem de undeva”, potrivit Agerpres. „Contul sigur este, bani nu sunt. Deci aici mi se pare ca avem un precedent periculos…