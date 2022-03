Stiri pe aceeasi tema

Președinții PNL și ALDE, Florin Cițu, respectiv Daniel Olteanu, au semnat protocolul de fuziune dintre cele doua partide, informeaza marți liberalii intr-un comunicat de presa.

In data de 19.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 68.161 de persoane, dintre care 10.699 cetateni ucraineni (in scadere cu 4,3% fata de ziua precedenta).

Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, a facut o serie de declarații intr-un interviu acordat Times Radio.

Președintele PNL, Florin Cițu, anunța ca liderii Coaliției sunt foarte aproape de a decide Reducerea CAS cu 5% și a TVA-ului general cu 2%

Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, Florin Cițu va fi absenta de la ședința de astazi a Coaliției PNL-PSD-UDMR pentru a decide asupra masurilor care se impun in aceasta perioada de criza. Potrivit surselor citate, liderul PNL ar fi refuzat sa mai participe la ședințele coaliției de guvernare…

Elevii obtin bursa pe baza mediei din anul scolar precedent

Bogdan Despescu a explicat ca modificarile la legislația rutiera adoptate de Guvernul Romaniei sunt pentru a ne proteja mai bine pe noi și pe semenii noștri de evenimente negative

Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, luni, ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate peste 25.000 de persoane, din care circa 6.400 cu prima doza.