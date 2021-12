Florin Cîțu rămâne singur? Avalanșă de demisii în PNL. Toți pleacă la Orban Liberalii sunt din ce in ce mai revoltați de ce se intampla in partid și prefera sa se retraga de partea fostului lider al PNL, Ludovic Orban. Daca plecarile vor continua și de la anul, nu este exclus ca PNL-ul sa reprezinte mai puțin de jumatate decat era in urma cu doar cateva luni. Potrivit olt-alert.ro , un nou val de demisii a avut loc vineri, la PNL Olt. Au demisionat oameni care au ocupat funcții de conducere in cadrul PNL Slatina, foști consilieri locali, dar și simpli membri in Biroul politic Municipal. Potrivit surselor stiripesurse.ro, motivul plecarilor din partid nu ar fi atat dorința… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Unii dintre cei care au demisionat l-au acuzat pe președintele PNL Olt de acțiuni contraproductive in cadrul partidului.Surse Realitatea PLUS susțin ca, in zilele urmatoare, vor urma peste 50 de demisii ale unor liberali. Aceștia vor trece, alaturi de demisionarii de astazi, la Partidul Forța Dreptei,…

- Un val de demisii a avut loc, azi, in cadrul PNL Olt. Este vorba de oameni care au ocupat funcții de conducere in cadrul PNL Slatina, foști consilieri locali, dar și simpli membri in Biroul politic Municipal, informeaza olt-alert.ro. Potrivit surselor stiripesurse.ro, motivul plecarilor din…

