Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirmat, luni, ca proiectul legii 5G va fi adoptat de Parlament in procedura de urgenta, asa cum a stabilit Guvernul. "Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Ramane asa cum a stabilit Guvernul. Am vorbit cu presedintele Camerei Deputatilor, membri ai Parlamentului.…

- Premierul Florin Cițu a declarat, luni, ca legea 5 G va intra in procedura de urgența. „Lucrurile sunt foarte clare. Ramane așa cum a stabilit Guvernul. Am vorbit cu parlamentarii și cu președintele Camerei Deputaților. Va fi procedura de urgența. Acest proiect de lege va intra in procedura…

- „Vad ca circula informatia ca as fi impotriva legii privind 5G in Romania. Este o minciuna. Am vorbit si cu premierul despre acest subiect. Ministerul Economiei sustine fara echivoc aceasta lege. Am primit comunicari din partea Comisiei pe acest subiect deoarece suntem punct national de contact cu…

- Ministerul Economiei sustine fara echivoc Legea 5G trimisa in Parlament, iar notificarea transmisa de catre minister a fost in urma unei comunicari cu Comisia Europeana, a declarat, joi, ministrul Economiei, Claudiu Nasui. "Am vorbit cu premierul, sustinem fara echivoc legea 5G trimisa…

- Ministerul Economiei sustine fara echivoc Legea 5G trimisa in Parlament, iar notificarea transmisa de catre minister a fost in urma unei comunicari cu Comisia Europeana, a declarat, joi, ministrul Economiei, Claudiu Nasui. "Am vorbit cu premierul, sustinem fara echivoc legea 5G trimisa de Guvern…

- Claudiu Nasui, Ministrul Economiei, a cerut Parlamentului amanarea dezbaterilor in ceea ce priveste adoptarea Legii referitoare la infrastructurile informatice și de interes national și condițiile implementarii rețelelor 5G. Motivul invocat este ca Guvernul nu ar fi respectat toti pasii procedurali,…

- Ceea ce se intampla in aceste zile, in plina stare de alerta de COVID 19, la Senat și Camera Deputaților, este de domeniul incredibilului și sfideaza orice regula de izolare in aceasta perioada. Potrivit surselor Puterea.ro, mai multe femei care asigura funcționarea lifturilor destinate numai senatorilor…

- Premierul Florin Cîtu a declarat, miercuri la Parlament, ca Planul National de Redresare si Rezilienta va fi finalizat în câteva zile si va fi prezentat public. Conducerea Parlamentului a anulat ședința comuna a deputaților și senatorilor dupa ce PSD a anunțat ca nu voteaza tratatul…