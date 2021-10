Stiri pe aceeasi tema

- Biroul executiv al PNL a decis, joi seara, cu unanimitate de voturi, ca Florin Cițu sa fie propunerea de premier pe care partidul o va prezenta la consultarile de la Cotroceni convocate pentru saptamana viitoare de președintele Klaus Iohannis. „Partidul Național Liberal a decis in ședința Biroului Executiv…

- Propunerea PNL pentru funcția de premier la consultarile de la Palatul Cotroceni va fi Florin Cițu. Decizia a fost luata in unanimitate in ședința Biroului Executiv Național. Partidul Național Liberal a...

- Partidul Național Liberal a decis in ședința Biroului Executiv Național, din aceasta seara, ca nominalizarea PNL, pentru funcția de prim-ministru, la consultarile de luni, de la Palatul Cotroceni, sa fie Florin Cițu, prim-ministrul interimar, președintele PNL. Astfel, in conformitate cu articolul…

- Florin Cițu s-a gandit și la varianta de a propune pe altcineva premier din partea PNL, deși susține in continuare, chiar și dupa scorul record la moțiunea prin care a fost demis, ca tot el va fi propunerea partidului pentru aceasta funcție. In acord cu președintele Klaus Iohannis, i s-a propus Adinei…

- Artistul Tudor Chirila l-a criticat dur pe Klaus Iohannis, dupa ce acesta nu a exclus ideea de a-l nominaliza din nou premier pe Florin Citu. El susține ca “eșecul acestei guvernari și al acestui președinte este ca au subminat și ultima farama de incredere de care eram capabili”. „Urmeaza incercarea…

- Intalnirea dintre copreședintele USR PLUS Dan Barna și președintele Klaus Iohannis, care a avut loc pe 7 septembrie, la Cotroceni a fost una tensionata, in care reproșurile au curs de ambele parți, susțin surse bine informate. Potrivit acestora, in decursul discuției care a durat 21 de minute, Barna…

- Liberalii au luat in discuție, intr-un format restrans, pentru prima data, posibilitatea de a renunța la Florin Cițu din funcția de premier al Romaniei, conform unor surse politice citate de Antena 3. De asemenea, și președintele Klaus Iohannis ar urma sa ii propuna lui Dan Barna la discuțiile de marți…

- Un raspuns neașteptat sau pentru unii așteptat a venit din partea premierului Florin Cițu in cadrul unui interviu acordat Televiziunii Publice. Cițu a fost intrebat daca s-a gandit sa candideze la prezidențiale. “Pas cu Pas” a raspuns Florin Cițu, acesta fiind titlul carții lansata de Klaus Iohannis…