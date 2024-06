Ce i-a spus Patrizia mamei sale înainte să fie luată de apă, împreună cu prietenii ei, în Italia Procurorii verifica daca a fost respectat protocolul de salvare in cazul celor trei tineri romani, doua fete și un baiat, inghițiți de viitura in nordul peninsulei. Elicopterul a ajuns la un minut dupa ce victimele au fost luate de șuvoaie sub ochii pompierilor. Trupurile fetelor au fost gasite, dar baiatul este cautat și acum. Procuratura […] The post Ce i-a spus Patrizia mamei sale inainte sa fie luata de apa, impreuna cu prietenii ei, in Italia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Cei trei tineri romani au fost surprinși imbrațișandu-se, intr-o filmare cutremuratoare chiar cu cateva momente inainte de a fi luați și uciși de viitura din Italia. Patrizia, Bianca și Cristian, in varsta de 20, 23 și 25 de ani, au fost filmați imbrațișandu-se, in timp ce erau inconjurați de apele…

