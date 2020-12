Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, le promite romanilor ca, impreuna cu echipa sa, va face totul pentru a relansa economia naționala in 2021. ”Nu lasam pe nimeni in urma și va rog sa aveți incredere in noi”, scrie premierul in mesajul de Anul Nou. In mesajul de Anul Nou, premierul Florin Cițu vorbește…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat la scurt timp de la anunțul liderilor viitoarei coalții de guvernare privind structura Executivului, el spunând ca "PSD nu va vota niciodata acest guvern al menținerii României în criza, al subdezvoltarii, al praduirii naționale".…

- Primele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID ar putea ajunge in Romania intre Craciun și Anul Nou, iar pe 27 decembrie am putea avea primii romani vaccinați in pandemie, potrivit autoritaților. Valeriu Gheorghița anunța in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX ultimele informații despre imunizarea cu vaccinul…

- "Toti romanii trebuie sa stie! Am semnat plata externa catre CE, reprezentand avans vaccin COVID-19, in suma de 12.058.345 Euro!", a scris Florin Citu pe Facebook, miercuri. In urma cu o zi, ministrul de Finante declara ca Guvernul a suplimentat, la rectificarea bugetara, suma necesara pentru plata…

- Florin Cițu a anunțat ca a semnat plata avansului pentru vaccinul anti-Covid. Potrivit ministrului Finațelor, avansul este de peste 12 milioane de euro. „Am semnat plata externa catre CE, reprezentand avans vaccin Covid-19, in suma de 12.058.345 euro!”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook. Banii…

- "PSD a distrus economia Romaniei. In 2020 trebuie sa platim aproape 50 de MILIARDE lei datorii facute de PSD in perioada cand economia globala avea creștere economica. Ca sa fie clar, aproximativ 50 de MILIARDE LEI doar in 2020. Peste cateva zile trebuie sa platim aproape 10 miliarde…