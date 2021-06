Florin Cîțu prezintă Planul Național De Redresare și Reziliență Premierul Florin Citu prezinta, de la ora 16.00, Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), care asigura Romaniei peste 29 de miliarde de euro. PNRR a fost trimis oficial luni la Bruxelles și urmeaza doua luni in care documentul va fi evaluat pentru a se ajunge la forma finala. Detaliile PNRR sunt prezentate de catre Florin Cițu, vicepremierii Dan Barna și Kelemen Hunor și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea.Florin Cițu: PNRR a fost depus luni, azi il prezentam in detaliuEste un program foarte important pentru Romania. A fost lansat cand eu eram inca ministrul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea si un grup de analisti participa vineri la o dezbatere pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR). In cadrul evenimentului, organizat de EFOR, se va discuta, printre altele, despre cum va arata PNRR si care…

- Ludovic Orban: „Planul Național de Redresare și Reziliența. Avem primele observații de la Comisia Europeana. Vom discuta chiar astazi cu președintele Iohannis la ora 16, vom avea o prima discuție despre PNRR. Vom adapta și imbunatați planul pnetru a fi transmis și aprobat cat mai repede. Toate planurile…

- Deputatul Daniel Suciu (PSD BN): „Ceea ce era previzil s-a intamplat. Vestitul PNRR a fost balmajit de actualul Guvern iar Comisia Europeana evident ca ne-a trimis la plimbare…” Deputatul PSD BN Daniel Suciu a criticat felul in care actualul Guvern s-a ocupat de Planul Național de Redresare și Reziliența.…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a prezentat, in cadrul unei sesiuni de informare, organizata in județul Alba, soluții concrete pentru dezvoltarea comunitaților locale și mediului de afaceri din județul nostru. Eurodeputatul este singurul ales in Parlamentul European care face acest lucru la nivelul…

- Planul Național de Redresare și Reziliența, propus de catre ministrul USR PLUS, Cristian Ghinea, a fost adoptat de Guvernul Romaniei, fiind estimata o alocare de 41,5 miliarde euro pentru proiecte de reforma. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va inainta aceasta propunere Comisiei Europene,…

- Proiectul de OUG complet poate fi accesat . “(1) Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, denumit in continuare PNRR, este documentul strategic al Romaniei care fundamenteaza prioritatile de reforma si domeniile de investitii pentru aplicarea Mecanismului de Redresare si Rezilienta –…

- Planul National de Redresare si Rezilienta, discutat vineri in prima lectura de Guvern, cuprinde un buget initial de negociere de 3 miliarde de euro pentru investitii in spitale si in cresterea accesului la Sanatate. Conform documentului care este supus dezbaterii publice, fondurile sunt propuse…

- Planul National de Redresare si Rezilienta, discutat vineri in prima lectura de Guvern, cuprinde un buget initial de negociere de 3 miliarde de euro pentru investitii in spitale si in cresterea accesului la Sanatate. Conform documentului care este supus dezbaterii publice, fondurile sunt propuse pentru…