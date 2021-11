Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Florin Cițu, a anunțat, vineri, conducerea PNL, in ședința Biroului Executiv, ca dezbaterile pe tema proiectului de lege privind introducerea certificatului verde la locul de munca se sisteaza, potrivit surselor G4Media. Se pare ca Florin Cițu nu ar fi de acord cu prevederea potrivit careia…

- Comisia de sanatate din Camera Deputaților a suspendat, luni, dezbaterile pe legea privind introducerea obligativitații certificatului verde la locul de munca, dupa ce ședința a fost intrerupta brusc de reprezentanți ai AUR, conduși de co-președintele formațiunii, George Simion. Deputatii AUR au intrat…

- PSD va vota proiectul de lege aflat in dezbatere finala la Camera Deputaților, anunța Marcel Ciolacu, care susține ca certificatul verde, in contextul european, este o prioritate si pentru romani. “Cred ca certificatul verde, in contextul european, este o prioritate si pentru romani. L-am urmarit si…

- Ministrul Sanatații, Cseke Attila, susține ca scaderea din ultimele zile a numarului de persoane care se vaccineaza este legata de faptul ca legea certificatului verde a fost respinsa in Parlament. ”Daca ne uitam la succesiunea evenimentelor și a zilelor, vedem ca am avut o acoperire care nu a fost…

- Procurorii, judecatorii și personalul instanțelor sunt scutiți de certificat verde la locul de munca. Așa prevede Hotararea de Guvern transpusa in proiectul de Lege 454/2001 privind obligativitea certificatului verde la locul de munca, care a picat miercuri in Senat și va ajunge in dezbatere la Camera…

- Florin Cițu s-a enervat ca Certificatul verde a picat la votul din Senat și a promis ca va analiza cum a decurs procedura, pentru ca ulterior, in Camera Deputaților, proiectul de lege sa fie adoptat din partea PNL. “Am aflat ca desi am votat pentru introducerea certificatului verde in forma in care…

- Proiectul de lege care introducea obligativitatea certificatului verde la locul de munca a fost respins, miercuri, de plenul Senatului, dupa ce nu a obținut suficiente voturi favorabile. Senatul este prima camera sesizata. Proiectul merge la Camera Deputaților, care este camera decizionala. Astazi,…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita deputatilor sa voteze impotriva introducerii certificatului verde COVID pe teritoriul Romaniei, susținand ca prin acest document ”se promoveaza discriminarea pe criterii sanitare”. „Urmeaza sa fie supusa la vot in Camera Deputaților ordonanța de urgența…