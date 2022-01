Stiri pe aceeasi tema

- „E o criza care a pornit din exterior, nu tine de economia Romaniei. In toata lumea nimeni nu a fost ocolit de criza, chiar si tarile care produc energie. Nu vreau sa ma refer la o masura in sine. Eu vreau sa spun ca atunci cand am luat acele decizii in 2020, care s-au dovedit a fi bune, eu sunt mai…

- CREȘTE prețul la paine: Patronatele din panificație solicita Guvernului sa ia masuri de urgența CREȘTE prețul la paine: Patronatele din panificație solicita Guvernului sa ia masuri de urgența Patronatul Roman din Industria de Morarit, Panificatie si Produse Fainoase (ROMPAN) cere guvernanților masuri…

- Nicolae Ciuca a fost propus premier pentru ca „nu are aspirații politice” și iși face treaba bine la Guvern, a declarat miercuri președintele PNL, Florin Cițu. Cat privește relația cu Iohannis, acesta o descrie „foarte buna, inca”. „Am ales pe cineva care nu are aspirații politice, este un om care iși…

- Presedintele PNL Bucuresti, Ciprian Ciucu a declarat, luni, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca el se simte intr-o guvernare PSD, in contextul in care social-democratii au cele mai importante ministere in Guvern si cu cei mai multi bani. Despre relatia cu premierul Ciuca, el a aratat ca partidul…

- Fostul presedinte PNL Ludovic Orban a declarat, sâmbata ca el personal nu îi mai recunoaste pe Florin Cîtu si pe Klaus Iohannis, care au ”un comportament irational”, împotriva oricaror evidente. În plus, el a criticat si ”conducerea descreierata”…

- Liderul PNL, Florin Cîțu, susține ca USR este de vina pentru ca liberalii au dat mâna cu PSD pentru a intra la guvernare, în pofida promisiunilor ca nu vor face niciodata pact cu PSD: "Asta este în acest moment soluția pentru România".Florin Cîțu a fost…

- Guvernul va subvenționa o parte din prețul gigacaloriei din banii de la buget, din fondul de rezerva, pentru a sprijini in perioada imediat urmatoare primariile din orașele cu probleme legate de termoficare. In cadrul unei videoconferințe cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania, premierul…

- "Este nevoie de un armistițiu, nu știu daca pana in februarie, martie , aprilie, toamna viitoare. Dar e necesar ca toate partidele sa spuna "OK, 4 luni de zile nu se intampla nimic, pentru ca trebuie sa trecem Romania prin aceasta perioada și este nevoie de un guvern cu puteri depline. Faptul ca se…