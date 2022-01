Florin Cîţu: „Majorarea dobânzilor la care se împrumută statul înseamnă pierderea încrederii în stat” „Majorarea dobanzilor la care se imprumuta statul inseamna pierderea increderii in stat ca isi va putea plati datoriile pe viitor sau este o intelegere intre reprezentanti ai statului si banci?Cresterea preturilor este tranzitorie sau de durata mai lunga?Ar trebui ca statul sa compenseze facturile cetatenilor pentru toate produsele sau institutiile statului trebuie sa ia masuri pentru reducerea inflatiei?”, intreaba președintele PNL. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

