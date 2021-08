Stiri pe aceeasi tema

- Pe treptele sediului PNL, flancat de Emil Boc și Rareș Bogdan, alaturi de miniștri și zeci de susținatori, Florin Cîțu și-a lansat candidatura pentru funcția de președinte al PNL. Cu stegulețe și baloane în mâini, liberalii prezenți au aplaudat în timpul discursului premierului…

- Revocarea lui Alexandru Nazare din functia de ministru al Finantelor Publice a fost facuta impotriva vointei sale si fara ca PNL sa fie consultat, susține președintele partidului, Ludovic Orban. Liderul liberal a facut declarațiile in Prahova, unde Nazare este parlamentar, cerandu-le celor prezenti…

- Premierul Florin Cițu, aflat in cursa pentru șefia PNL, nu-și asuma documentul aparut in spațiul public și care conține o strategie de comunicare in competiția cu Ludovic Orban, insistand, intr-o discuție cu presa, asupra dovezilor care ar asigura autenticitatea acestuia. „Cine a lansat documentul trebuie…

- Premierul Florin Citu a dat asigurari luni ca implicarea sa in campania electorala pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal (PNL) nu va afecta guvernarea. El a declarat, intr-o emisiune la Digi 24, ca de campania sa electorala se va ocupa o echipa de oameni pe care o are in jurul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca exista o așteptare ca actualul premier, Florin Citu, sa candideze pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal. „Este evident ca exista aceasta asteptare, posibilitate, ca domnul Citu sa isi depuna candidatura la functia de presedinte al PNL.…