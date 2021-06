Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu este in doliu, dupa ce mama acestuia a murit, vineri seara. Florin Cițu se afla la Baia Mare cand a aflat vestea și s-a intors de urgența la București. Mama premierului suferea de o boala incurabila. Se pare ca aceasta avea cancer pulmonar. Citește Premierul Romaniei, in doliu:…

- Premierul Florin Citu a declarat, ieri, la Baia Mare, ca Romania este in top cinci tari ale lumii care au avut crestere economica in perioada pandemiei, potrivit Agerpres. Intrebat referitor la un document publicat de Comisia Europeana in care se arata ca valoarea masurilor de sprijin luate de Romania…

- ”Trebuie sa intelegem cu totii ca ceea ce am putut sa facem cu resursele noastre am cam facut. Ca sa ducem acum campania de vaccinare in rural, este nevoie de sustinerea autoritatilor locale, presedinte de Consiliu Judetean, prefect, primari, dar si de liderii de opinie. Vorbim aici de preoti, medici,…

