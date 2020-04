Stiri pe aceeasi tema

- Nu este nevoie de reforme precum introducerea somajului tehnic pentru o parte din bugetare, în prezent, a declarat ministrul de Finante, Florin Cîtu, la Digi24. El subliniaza ca schimbarea sistemului trebuie sa vina din informatizarea aparatului public. "Foarte multi din aparatul…

- Majorarea pensiilor din toamna este o decizile politica pe care trebuie sa o ia Guvernul, a declarat ministrul Finantelor, Florin Cîțu, duminica seara la Digi24. "Dar în acest moment, acel capitol de cheltuieli are alocate sumele respecitive", mai spune ministrul.Întrebat…

- Premierul Ludovic Orban a spus, saptamana trecuta, ca Guvernul are in vedere o reglementare care sa prevada intrarea alternativa in somaj tehnic a angajatilor de la stat si ca ar exista deja in lucru la Ministerul Muncii un astfel de act normativ. Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat pe 13…

- "Incasarile in martie ne-au aratat ca economia a incetinit, ca au fost multe companii care nu au mai putut sa funcționeze. In aprilie vedem, totuși, ca majoritatea companiilor mari, care aveau bani in conturi și puteau sa plateasca impozite, au inceput sa le plateasca. Pe aceasta cale le mulțumesc,…

- Cițu: In acest moment, ne concentram pe a gasi resurse pentru sanatate și a veni cu masuri ca sa pastram capacitatea de productie. Nu discutam restructurarea aparatului de stat Guvernul nu ia in considerare in acest moment o restructurare a aparatului public, iar dupa rezolvarea crizei de sanatate este…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, considera ca nu doar angajații de la privat, ci și bugetarii trebuie sa suporte costul crizei declanșate de epidemia de coronavirus. Întrebat în cadrul întâlnirii online de la HotNews.ro, daca se ia în calcul o taiere a salariilor…

- Aseara a fost sedinta de Guvern si s-au luat o serie de hotarari despre somajul tehnic, amanarea ratelor catre banci si in domeniul sanatatii. Si tot aseara a fost publicata in Monitorul Oficial Ordonanta de Urgenta privind reglementarea șomajului tehnic. Șeful Cancelariei Prim-Ministrului , Ionel Danca,…

- Cițu: Statul poate suporta 2 luni somajul tehnic la companiile afectate. Cea mai buna masura pentru iesirea din criza declansata de coronavirus este sa asiguram lichiditate in piața Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat ca statul poate suporta, pentru doua luni, plata șomajului tehnic pentru…