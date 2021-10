Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Florin Cițu, dupa ce timp de doua luni s-a agațat de scaun PNL a dat dovada de maturitate și responsabilitate pentru a debloca criza politca. PNL l-a propus pe ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, in funcția de premier, alaturi de partenerii de la UDMR. In acest moment mizam pe…

- Nicolae Ciuca este propunerea pentru funcția de premier cu care delegația PNL s-a prezentat la consultarile de la Cotroceni. Potrivit surselor, Romania va avea un Guvern PNL-UDMR, sprijinit de PSD. Chiar la aceasta ora liberalii poarta discuții pe portofoliile care au fost ale USR, pentru a decide cum…

- Declarațiile președintelui Iohannis pot fi urmarite live pe Realitatea Plus și realitatea.net.Romania se afla pe primul loc in Europa și pe primele poziții in lume dupa numarul de infectari, decese și bolnavi in stare grava, internați la ATI.Criza sanitara este amplificata de cea politica, in condițiile…

- Ludovic Orban i-a atacat furibund pe Florin Cițu și pe Klaus Iohannis, in ziua in care a venit la Parlament sa-și depuna mandatul de la șefia Camerei Deputaților. Fostul lider al PNL a calificat desemnarea lui Cioloș drept o „cacealma politica”, susținand ca planul președintelui este de a veni cu o…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, susține ca decizia președintelui Klaus Iohannis de a-l desemna pe Dacian Cioloș premier este o cacealma, care adancește și mai tare criza politica. ”Din data de 1 septembrie, Romania se confrunta cu o criza politica provocata de Florin Cițu, prin remanierea…

- Ludovic Orban, fostul președinte al PNL, a declarat, marți, intr-o conferința de presa ca desemnarea lui Dacian Cioloș pentru funcția de premier facuta de Klaus Iohannis va prelungi criza politica și sanitara in care se afla Romania in prezent. Orban a mai precizat ca Dacian Cioloș nu va avea nicio…

- Criza politica din Romania „nu poate inceta prin decizia Biroului Executic (al PNL - n.red.) de a-l susține tot pe Florin Cițu”, a reiterat Ludovic Orban dupa anunțul PNL despre nominalizarea de la Cotroceni a actualului premier interimar.„Florin Cițu mai are incredere 10-11% și este detestat și neacceptat…

- Dan Vilceanu, secretarul general al PNL, spune ca Florin Cițu va ramane propunerea de premier a liberalilor. Liberalul afirma ca USR PLUS a „limitat” colaborarea celor doua partide, prin votul dat impotriva Cabinetului Cițu. In același timp, el lasa o portița deschisa și spune ca „toate variantele sunt…