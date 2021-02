Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a transmis, marti, un mesaj de incurajare a investitiilor reciproce si schimburilor economice in cadrul intrevederii pe care a avut-o cu ministrul slovac al Afacerilor Externe si Europene, Ivan Korcok, care efectueaza o vizita oficiala la Bucuresti. "Am avut astazi…

- Ministrul Afacerilor Externe si Europene al Republicii Slovacia, Ivan Korcok, efectueaza marti o vizita oficiala la Bucuresti, ocazie cu care va avea intrevederi cu omologul sau, Bogdan Aurescu, dar si cu premierul Florin Citu. In prima parte a zilei oficialul slovac se va intalni cu prim-ministrul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va avea marti consultari politice cu omologul sau din Republica Slovaca, Ivan Korcok, cu ocazia vizitei pe care acesta o efectueaza la Bucuresti, informeaza luni MAE. "Vizita reprezinta o noua ocazie pentru reconfirmarea caracterului excelent…

- Florin Citu si Vlad Voiculescu, prinși cu fofarlica. Site-ul blogfactual.ro arata cu date concrete ca unele dintre declarațiile celor doi oficiali guvernamentali sunt ireale. Ca sa nu spunem minciuni. Sursa menționata releva cateva dintre cele mai recente declarații ale celor doi politicieni și, apoi,…

- Ministrul Afacerilor Externe al Spaniei, Arancha Gonzalez Laya, a efectuat o vizita oficiala la Bucuresti, prilej cu care s-a intalnit cu omologul sau roman, Bogdan Aurescu. „Spania va raspunde la solicitarile romanilor care traiesc acolo și vor dubla cetatenie”, a declarat, miercuri, ministrul Spaniol.…

- Prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, a avut astazi o intrevedere cu ministrul spaniol al afacerilor externe, Arancha Gonzalez Laya, cu prilejul vizitei la București. Intalnirea s-a desfașurat in contextul aniversarii, in 2021, a 140 de ani de relații diplomatice bilaterale, și al primei ședințe comune…

- Ministrul spaniol al Afacerilor Externe, Arancha Gonzalez Laya, se va afla miercuri intr-o vizita oficiala in Romania. Vizita are loc in contextul celebrarii, in 2021, a 140 de ani de relatii diplomatice Romania - Spania. Totodata, vizita va pregati prima reuniune comuna a celor doua guverne, planificata…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit luni, la sediul MAE, pe ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Adrian Zuckerman, in vizita de ramas-bun. Oficialul american s-a evidentiat printr-o relatie buna cu guvernarea liberala de la Bucuresti, dar si prin atacurile la adresa PSD, despre…