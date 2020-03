Stiri pe aceeasi tema

- Cițu: Statul poate suporta 2 luni somajul tehnic la companiile afectate. Cea mai buna masura pentru iesirea din criza declansata de coronavirus este sa asiguram lichiditate in piața Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat ca statul poate suporta, pentru doua luni, plata șomajului tehnic pentru…

- Ministrul de Finante a anuntat ca se pregateste pentru scenariul in care aproape un milion de romani vor fi trimisi in șomaj tehnic in Romania din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus. Ministrul de Finanțe estimeaza ca aceasta criza sa aiba varful in aprilie, iar apoi, pana in iulie, lucrurile…

- Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, a vorbit, marti seara, la Digi24, despre masurile economice pe care Guvernul le are pregatite si le va adopta in sedinta de miercuri pentru a lupta impotriva pandemiei de coronavirus. Guvernul a facut calcule si se pregateste pentru perspectiva ca 500.000,…

- „In aceste zile trebuie sa dam dovada de responsabilitate. PSD propune un set de prioritați care ar trebui preluate și implementate urgent. Pentru a fi eficiente orice amanare va avea consecințe negative”, a declarat Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, intr-o transmisiune in direct pe…

- Dupa decizia incredibila si controversata de renuntare la mandat, din partea premierului desemnat Florin Citu, situatia grava din tara, extinderea dramatica a epidemiei de Coronavirus, nevoia de stabilitate politica si autoritate a unui guvern legitim - toate aceste aspecte justifica decizia Partidului…

- Fostul prefect al Brașovului, Marian Rasaliu, a declarat printr-o postare pe contul personal de Facebook ca ,,președintele Consiliului Județean Brașov a greșit astazi!”. Nu a ințeles cat de periculos este acest virus pentru sanatatea brașovenilor și a tuturor romanilor! Am vazut cat de eficient a fost…

- Co-președinte PSL, Alexandru Ion Coita, a facut o scurta precizare, pe Facebook, cu privire la modul in care autoritațile statului, in special guvernul PNL, acționeaza in pragul epidemiei de coronavirus, punctand ca instituțiile au ales „varianta autohtona a comunicarii de tip - Cernobil”.„GUVERNUL…

- Romania finalizeaza procedurile de achiziție a echipamentelor și substantelor de prevenire a infectarii cu coronavirus abia in prima saptamana a lunii martie, potrivit unui anunț al ministrului interimar Florin Cițu. "Calendarul, asa cum arata acum, ar trebui ca toata procedura sa fie incheiata in prima…