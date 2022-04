Stiri pe aceeasi tema

- Economia romaneasca va intra, "cu o probabilitate destul de mare intr o criza economica severa", spune fostul premier Florin Citu.El mai spune ca solutia este luarea unor masuri care sa garanteze revenirea puternica a economiei din partea a doua a anului 2023.Postarea integrala de pe pagina de Facebook…

- Economia romaneasca va intra, „cu o probabilitate destul de mare intr-o criza economica severa”, spune fostul premier Florin Cițu. El spune ca soluția este luarea unor masuri care sa garanteze revenirea puternica a economiei din partea a doua a anului 202

- Dupa ce si-a dat demisia de la conducerea PNL, fostul premier Florin Citu anunta o criza economica severa in Romania: ”Prabusirea economiei nu mai poate fi evitata acum. Este prea tarziu. Economia Romaniei va avea o crestere economica aproape de zero anul acesta, desi Bugetul este construit pe o crestere…

- Președintele Senatului Florin Cițu spune, intr-un mesaj publicat pe Facebook, ca Romania va intra intr-o criza economica severa „cu o probabilitate destul de mare”. Acesta susține ca economia Romaniei va avea o creștere economica aproape de zero anul acesta, in contextul in care bugetul a fost fundamentat…

- „Am discutat despre cum putem sa-i ajutam pe producatorii romani. Trebuie sa gasim o modalitate de a-i ajuta, de a stimula producția interna in contextul economiei de piața.Vom vedea cum ii putem ajuta. Sunt multe informații eronate in spațiul public. Toți vrem sa avem produse de calitate pentru cetațenii…

- Apar informații care pun la indoiala tot ce le este transmis cetațenilor de catre politicienii aflați la putere. In cursul serii de marți au fost lansate acuzații fara precedent catre actuala coaliție de guvernare, fiind invinovațita pentru criza economica cu care se confrunta Romania in prezent. „Inseamna…

- „O reducere graduala a acestor contribuții va ajuta economia. E important ca deficitul bugetar sa ramana la 5,84%. Altfel, dam un semnal greșit pentru piețe, iar dobanzile la care se imprumuta statul roman vor fi in creștere. Referitor la reducerea TVA, Daca este targetata pe un anumit sector, va fi…

- Florin Cițu, fostul premier al Romaniei, economist de profesie, a lansat un avertisment intr-un mesaj postat pe contul de Instagram. Actualul lider al Partidului Național Liberal a vorbit despre o criza economica viitoare, care ar trebui sa dea batai de cap mai mari decat cea despre care spune ca a…