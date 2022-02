Stiri pe aceeasi tema

- In urma reuniunii organizate in cadrul task-force-ului privind gestionarea situației din Ucraina, provocata de agresiunea militara rusa asupra Ucrainei, Romania a decis inceperea procedurilor de suspendare a dreptului de survol deasupra teritoriului sau, precum și a dreptului de aterizare pe teritoriul…

- Presedintele PNL Bucuresti, Ciprian Ciucu a declarat, luni, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca el se simte intr-o guvernare PSD, in contextul in care social-democratii au cele mai importante ministere in Guvern si cu cei mai multi bani. Despre relatia cu premierul Ciuca, el a aratat ca partidul…