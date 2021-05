Stiri pe aceeasi tema

- Deși pana acum nu a dezbatut prea mult acest subiect, de aceasta data premierul Florin Cițu e mai hotarat ca niciodata. Acesta a anunțat ca va candidat pentru funcția de președinte al PNL. Florin Cițu le-a mulțumit tuturor celor care l-au susținut de-a lungul timpului, dar și celor care au crezut in…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca intenționeaza sa ia in calcul candidatura la alegerile prezidentiale din 2024 din partea Partidului Național Liberal, dar a precizat ca orice solutie este posibila si ca este o decizie va fi luata ulterior.„Deocamdata, PNL este principalul partid de guvernamant,…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat marti ca decizia privind o eventuala crestere a salariului minim poate fi luata doar in urma unei discutii cu antreprenorii si sindicatele, remarcand totodata ca in ultimii ani, in Romania, a existat o „dinamica mai mare” a cresterii. „In ceea ce priveste salariul…