Florin Cîțu anunță că taxa bancară introdusă prin “Ordonanța lăcomiei" va dispărea din 2020 ​Din OUG 114 dispare taxa bancara, a anunțat vineri, Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, care a precizat ca trebuie modificate atât OUG 114/2018, cât și OUG 14/2019.



“Se elimina începând cu anul viitor&", a spus el.



În ședința de Guvern de vineri de la ora 17:00 se va discuta despre o serie de modificari la OUG 114, pe care Executivul își va asuma raspunderea.

