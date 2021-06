Premierul Florin Cițu spune ca educația sexuala va fi introdusa in școala intr-un curs de „educație pentru viața”, incepand de anul viitor. Parinții care nu sunt de acord iși vor putea retrage copiii de la aceste cursuri. Anunțul vine dupa ce Senatul a respins solicitarea președintelui Klaus Iohannis de reexaminare a legii și a votat-o in forma veche, in care participarea copiilor la ore de educație sexuala este condiționata de acordul scris al parintelui. „Am vorbit cu ministrul Cimpeanu dupa acest vot și am luat decizia – și o vom implementa, curricula ține de Ministerul Educației prin legea…