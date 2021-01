Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a decis, luni, atributiile viceprim-ministrilor Kelemen Hunor si Dan Barna. Astfel, in scopul asigurarii indeplinirii prioritatilor majore din Programul de guvernare si a masurilor prevazute in Planul de Redresare si Rezilienta, Dan Barna va coordona toate activitatile din domeniile…

- Guvernul a aprobat, luni, Ordonanta de Urgenta privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale, care reglementeaza noua structura a Executivului si a ministerelor. Unele ministere iși vor schimba denumirea, avand in vedere ca vor avea atribuții noi, noteaza HotNews.ro. Acest…

- USR-PLUS a validat, marti seara, lista celor care vor ocupa functii de ministri in viitorul guvern condus de liberalul Florin Citu. Ministrii pe care USR PLUS i-a propus sa faca parte din noul guvern sunt: - Dan Barna - viceprim-ministru - Catalin Drula - Ministerul Transporturilor - Claudiu Nasui -…

- Liderii Coaliției PNL, USR-PLUS și UDMR au ajuns miercuri dimineața la Parlament pentru a depune lista și programul de guvernare, intrand astfel in linie dreapta pentru investirea Guvernului condus de Florin Cițu. Dupa depunerea listei și a programului de guvernare, Birourile permanente ale celor doua…

- Lista ministrlor Cabinetului Citu si programul de guvernare au fost depuse miercuri la Parlament. Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului se reunesc miercurui pentru stabilirea calendarului audierii in comisiile parlamentare a ministrilor propusi si votul in plenul Parlamentului.Premierul…

- Guvernul Florin Citu și-ar putea incepe treaba cu acte in regula inca de astazi, dupa votul plenului reunit al Parlamentului. Lista Cabinetului si programul de guvernare vor fi depuse la Parlament in jurul orei 8,00, iar sedinta Birourilor permanente reunite va avea loc intre orele 9,00 si 10,00, scrie…

- PNL, USR-PLUS si UDMR au ajuns la o intelegere vineri seara, 18 decembrie, pentru formarea noului guvern. Potrivit declaratiei presedintelui PNL, Ludovic Orban, propunerea de premier este actualul ministru de Finanțe, Florin Cițu, vor fi doi vicepremieri, iar Guvernul va avea 18 ministere. “In ceea…

- Liderii PNL – USR PLUS – UDMR au anunțat vineri seara, in jurul orei 19.00, ca au ajuns la un acord total privind funcționarea viitoarei coaliții de guvernare. Astfel, Florin Cițu va fi candidat de premier, PNL va lua șefia Camerei Deputaților și USR PLUS – șefia Senatului. PNL: Ministerul de Externe,…