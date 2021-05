Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Dacianei Sarbu are in spate o poveste de dragoste, consumata in urma cu mulți ani, cu prezentatorul TV. Deși au fost doar patru luni impreuna, amandoi au descris relația ca fiind una frumoasa și fireasca. Cei doi s-au cunoscut in 2005, in clubul Bamboo, cand la un eveniment caritabil a avut…

- O problema mare in Romania este ca nu aveam o strategie pentru decarbonizarea transportului, pentru incurajarea transportului verde, pentru incurajarea transportului pe cai ferate, a afirmat, vineri, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, la o dezbatere pe tema PNRR. Romania…

- Premierul Florin Cițu susține ca Executivul nu va susține de la bugetul național cheltuielile de la București și i-a sfatuit pe cei de la Primaria Capitalei sa gaseasca cat mai rapid o soluție pentru adoptarea bugetului. ”Am avut discuții și cu primarul general. Știu situația de la București,…

- Premierul Florin Citu a afIrmat, miercuri seara, dupa sedinta coalitiei pe tema PNRR, ca nu se va renunta la niciun proiect. ”A fost o discutie de optimizare a ceea ce aveam pana acum in PNRR”, a afirmat premierul, precizand ca nu exista nicio problema in negocierile cu Comisia Europeana. ”Nu…

- Premierul Florin Citu a afirmat, miercuri, ca spera ca pana la finalul zilei sa existe un ministru titular la Ministerul Sanatatii, punctand ca pana la momentul transmiterii acestei știri nu a primit nicio propunere. ”La negocieri am discutat despre cum se merge mai departe. Aveam nevoie sa…

- Premierul Florin Cițu a dat de ințeles ca trebuie sa mai treaca o luna de restricții pentru a se vedea o scadere a numarului de cazuri de COVID-19. El a vorbit in cadrul unei conferințe de presa de la Palatul Victoria. „Trebuie sa avem rabdare in martie și aprilie”, a zis el, conform Libertatea . „Daca…

- Premierul Florin Cițu a explicat miercuri, la finalul ședinței de Guvern, ca restricțiile anti-pandemie adoptate in ultima perioada sunt necesare. „In februarie ianuarie țin minte ca tot primeam intrebari referitoare la diferența asta dintre Romania și Europa pentru ca in Europa erau masuri tot mai…

- Mulți au spus ca viața Oanei Roman e demna de un roman. Fiica lui Petre Roman a facut dezvaluiri despre perioada dificila din viața ei, cand facea atacuri de panica. I s-a intamplat chiar și la TV, in direct. Oana Roman nu s-a ferit niciodata sa vorbeasca public despre problemele cu care s-a confruntat…