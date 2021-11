Florin Câțu: Certicatul verde este cea mai noinvazisă măsură în valul patru al pandemiei de Covid-19 Premierul intermiar Florin Cațu a declarat vineri ca susține antreprenorii din Romania printr-o serie de masuri, printre care a menționat și certificatul verde depre care spune ca este masura cea mai noninvazisa in contextul valului patru al pandemiei de COVID-19. El a insistat cu privire la obligativitatea certificatului verde, o decizie care se impune in contextul numarului mare de cazuri de COVID-19, iar cat de curand vor fi introduse in Parlament amendamente in acest sens. “Daca nu se va recurge la aceasta masura, va fi complicat sa trecem mai departe”, a declarat premierul interimar Florin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

