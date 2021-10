Floriiin Calinescuuuu! De aceasta data va fi prezentat la intrarea in platou de vocea Prima TV, postul cu care populararul actor a semnat dupa ce a plecat de la Pro Tv. Florin Calinescu Show va fi difuzat de trei ori pe saptamana, in zilele de marți, miercuri și joi, in prime time, intre orele 20.00 și 22.00. La fix 20 de ani de cand a avut loc ultima emisiune ”Chestiunea zilei”, Calinescu revine la pupitrul unui show similar, updatat, una de timp pamflet, ce va aborda teme diferite (monden, social, politica și sport). ”Incepand cu 19 octombrie, o sa vedeti ceea ce am vrut intotdeauna sa fac,…