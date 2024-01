Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, i a asigurat, luni, pe fermierii din judetul Mures ca in acest an nu vor intampina dificultati si ca toate aspectele asumate in urma negocierilor cu colegii lor se regasesc in Monitorul Oficial, iar unele vor fi reglementate in perioada urmatoare.Stiu…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a anuntat, luni, intr-o discutie cu fermierii, la Targu Mures, ca va cere demisia comisarului european pentru Agricultura, Janusz Wojciechowski, marti, in cadrul Consiliului de Ministri, noteaza Agerpres. "Romania a pus prin Consiliul de…

- Toate posturile agentiilor din subordinea Ministerului Agriculturii vor fi scoase la concurs in urmatoarele saptamani, a declarat, ieri, ministrul de resort, Florin Barbu, precizand ca aceste agentii “nu vor mai fi politizate”, potrivit Agerpres. “Aceste agentii (…) nu vor mai fi, cat voi fi eu ministru…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu a anunțat ce scheme de ajutor de stat, ce ajutoare de minimis și ce subvenții se vor acorda producatorilor agricoli anul viitor, aceste masuri de sprijin fiind „prinse” cu finanțare in bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale pe 2024. Șeful de la Agricultura…