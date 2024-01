Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu , a fost in Consiliul AgriFish de la Bruxelles unde a pus pe masa mandatul primit de la fermierii romani. Intr-o declarație puternica și ferma, ministrul Agriculturii, Florin Barbu , a avertizat ca este timpul ca autoritațile europene sa ofere sprijin fermierilor…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a transmis marți, 23 ianuarie, ca a fost la Consiliul AgriFish de la Bruxelles si i-a atras atentia comisarului european pe Agricultura, Janusz Wojciechowsk, ca au trecut sase luni de cand Romania a cerut derogari pentru fermieri, pentru care a primit sprijinul…

- „Fermierii romani trebuie sprijiniti! Ministrii sau comisari, plecam cu totii acasa, daca nu ii sustinem! Am fost in Consiliul AgriFish de la Bruxelles unde asa cum am promis, am pus pe masa mandatul primit de la fermierii romani!”, a scris Florin Barbu, marti pe Facebook. Ministrul Agriculturii a precizat…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, s-a dus la Bruxelles și i-a cerut direct demisia comisarului european pe Agricultura, Janus Wojciechowski, in Consiliul Agrifish. El susține ca fermierii din toata Europa, inclusiv din Romania, au nevoie de sprijin real, iar in momentul actual Comisia Europeana…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, i-a asigurat, luni, pe fermierii din judetul Mures ca in acest an nu vor intampina dificultati si ca toate aspectele asumate in urma negocierilor cu colegii lor se regasesc in Monitorul Oficial, iar unele vor fi reglementate in perioada urmatoare."Stiu…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, i a asigurat, luni, pe fermierii din judetul Mures ca in acest an nu vor intampina dificultati si ca toate aspectele asumate in urma negocierilor cu colegii lor se regasesc in Monitorul Oficial, iar unele vor fi reglementate in perioada urmatoare.Stiu…

- Protestul transportatorilor și al fermierilor din aceste zile a scos in evidența, cel puțin in prima faza, ruptura care exista in randul agricultorilor, dar și reticența autoritaților de a discuta cu niște oameni care nu fac parte din forme asociative. Fermierii neafiliați arata, insa, cu degetul catre…

- Ministrul a anunțat ca a programat pentru saptamana viitoare o intalnire cu toate asociațiile și federațiile fermierilor, in cadrul careia va prezenta programele pe care Ministerul Agriculturii le are pregatite pentru acest an. Astfel, se va oferi spațiu pentru discuții și pentru abordarea problemelor…