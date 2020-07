florianrus lanseaza “Cu dorul meu de tine”, cea mai recenta piesa a artistului

Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a facut, luni seara, la Romania TV, o dezvaluire care rastoarna toate calculele. Edilul a anunțat ca doar cateva persoane din miile care au fost testate in București, in urma unei acțiuni de testare pe care Primaria Capitalei a organizat-o, au fost pozitive…

- Thiann este un DJ si producator de muzica house, nascut in 1993 in Bucuresti. Si-a inceput cariera de DJ in 2009 sub numele de “Funky DJ”, descoperind productia cativa ani mai tarziu. In 2019 a lansat 3 melodii: “Disfruto”, “South Vibes” si “Get Down Tonight”, ele fiind remixate de multi DJ din Romania,…

- Bolt iși lanseaza miercuri serviciul de livrare mancare Bolt Food, in București, comenzile putand fi plasate la peste 100 de restaurante, informeaza compania. „Livrarea de mancare a devenit un serviciu foarte solicitat in ultimele doua luni și foarte necesar. In mod normal, lansarea unui nou serviciu…

- Recenta postare publicata pe pagina oficiala a prim-ministrului Ion Chicu, cu atacuri in adresa europarlamentarului Siegfried Mureșan, dar și a statului vecin Romania, a provocat un scandal diplomatic intre Romania și Republica Moldova. Ministerul Afacerilor Externe de la București a venit cu un comunicat…

- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) lanseaza initiativa "Masa Bunatatii", prin care care companiile pot dona fonduri ce vor fi directionate catre 16 restaurante membre HORA, iar angajatii acestora vor pregati si livra mese calde cadrelor medicale de la mai multe…

- In timp ce single-ul „Obsesii” urca in topurile radiourilor si televiziunilor muzicale din Romania, pozitionandu-se in top 10, Alexandra Stan a pregatit o surpriza fanilor de pretutindeni si lanseaza o piesa cu versuri in limba engleza – „Take Me Home”. Melodia „Take Me Home” este lansata in varianta…

- Sore și Florian Rus scot „Sunetul meu preferat“, o piesa de dragoste ca o mangaiere pe suflet, menita sa aline dorul de oameni, locuri și sunete intr-o perioada de distanțare sociala. „E ok sa te arați vulnerabil, e ok sa recunoști atunci cand iți e dor și mi se pare un act de curaj sa iți asumi sentimentele,…

- Alex Bittman lanseaza single-ul “Got a feelinenextdoor”, de data aceasta sub numele sau real. Piesa este in acelasi stil urban cu care Alex ne-a obisuit de-a lungul timpului. Single-ul este primul extras de pe EP-ul “Los Tapes”, ce va fi lansat treptat, in urmatoarele saptamani. EP-ul “Los Tapes” va…