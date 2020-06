Stiri pe aceeasi tema

- Am anunțat inca de acum 2 saptamani ca nu vom vota prelungirea starii de alerta pentru motive bine intemeiate care țin și de latura sanitar- medicala și de latura economica. Așa cum vad ca decurg lucrurile, Guvernul cred ca știa de mai multe zile ca trebuie sa pregateasca prelungirea starii de alerta…

- Senatul a respins, marti, cu 75 de voturi pentru , 46 împotriva și 9 abțineri proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare, în perioada iulie-august 2020. Senatorii PSD și ALDE au votat raportul comsiei de specialitate care recomanda…

- Lipsa de reacție a liderului PSD de dupa apariția fotografiei in care premierul Orban și mai mulți membri ai Guvernului incalca, la Palatul Victoria, toate normele pe care le impun romanilor sub amenințatea pandemiei de coronavirus e taxata de jurnalistul Victor Ciutacu. De vineri, de la apariția…

- O mostra de nesimțire maxima ii are ca autori principali pe premierul Orban și cațiva dintre miniștrii cabinetului sau. Aceștia au fost fotografiați intr-un birou al Guvernului in timp ce chefuiau fara rușine: premierul, alaturi de colegii sai de partid și subordonații din cabinet fumau, alții se delectau…

- Șerban Nicolae susține ca ordinele privind masurile de protecție sanitara in spațiile publice au fost emise abia la doua luni dupa ce președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a decretat starea de urgența. „Din 16 martie, Romania a intrat in starea de urgența, iar doua luni mai tarziu, in starea de alerta,…

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a declarat marți dupa o ședința a conducerii centrale a partidului s-a ajuns la concluzia, pe baza informatiilor transmise de autoritațile locale, ca de la 1 iunie Consilii Județene și mari municipii reședința de județ vor intra in colaps financiar.„Cheltuielile…

- Decizia privind stabilirea datei alegerilor locale apartine Parlamentului, nu Guvernului, a declarat joi presedintele UDMR, Kelemen Hunor, care a afirmat ca inca din momentul in care a fost investit guvernul Orban era clar faptul ca, din cauza pandemiei de coronavirus, nu va fi posibila organizarea…

- "Așa cum am promis, corectam in Parlament ordonanțele guvernului PNL. Este cea mai rapida modalitate de a veni in sprijinul economiei. Asta, dupa ce liberalii au blocat la Curtea Constituționala proiectele de lege privind amanarea plații ratelor bancare și a utilitaților, votate de INTREG PARLAMENTUL…