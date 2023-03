Florentin Pera şi-a ales lotul pentru barajul cu Portugalia Selectionerul echipei nationale de handbal feminin a Romaniei, Florentin Pera, a anuntat un lot de 18 jucatoare pentru barajul cu Portugalia de calificare la Campionatul Mondial din acest an. Meciul tur va avea loc pe 8 aprilie la Pitesti si pe 12 aprilie in deplasare. CS Rapid si CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud dau cele mai multe jucatoare la lot, cate cinci, Minaur are trei reprezentante, CSM Bucuresti si SCM Ramnicu Valcea, cate 2, iar Dunarea Braila, una. Campionatul Mondial din decembrie 2023 va fi gazduit de Danemarca, Norvegia si Suedia, echipe calificate din postura de organizatoare. Lotul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

