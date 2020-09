Stiri pe aceeasi tema

- Soțul Gabrielei Firea a declarat intr-o intervenție la RTV ca bucureștenii nu au știut ca apa calda vine de la Guvern care a oprit-o prin diverse metode, dezlanțuindu-se cu invective asupra lui Nicușor Dan, pe care l-a facut „o nenorocire de om”„Bucureștenii nu au știut ca apa calda vine de la Guvern,…

- La ora 19.00, cu doua ore inainte de inchiderea urnelor, Nicusor Dan avea un avans de 5 procente in fata Gabrielei Firea, sustin surse politice pentru Adevarul. Cifrele sunt furnizate de casele de sondare pe baza EXIT POLL - urilor. Diferenta va creste in cazul in care prezenta la urne se va mentine…

- Televiziunea lui Florin Pandele a fost amendata din cauza Gebrielei Firea. Metropola TV, televiziunea Consiliului Local din Voluntari, unde primar este Florentin Pandele, a fost penalizata in sedinta CNA din cauza unei emisiuni in care a fost invitata Gabriela Firea, sotia acestuia, actualul primar…

- Luni, in plin scandal legat de Nicușor Dan și imaginile aparute dupa intalnirea sa cu omul de afaceri Catalin Grigore, președintele USR, Dan Barna, a mers in Voluntari, la primarul Florentin Pandele, soțul Gabrielei Firea.

- Copresedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a avut o reacție dura la adresa Gabrielei Firea, dupa ce aceasta a depus plangere penala impotriva lui Nicușor Dan, candidatul Dreptei la funcția de primar general al Capitalei. Acesta a spus ca edilul Bucureștiului "distribuie circ", conform Agerpres."Nicio propaganda…

- Primarul general al Municipiului București, Gabriela Firea, și soțul ei, Florentin Pandele, primarul orașului Voluntari, au intrat in clasa cu copiii lor luni, unde s-au și fotografiat fara a purta maști, deși este interzis accesul parinților in școli din cauza pandemiei, scrie G4Media.ro.Poza cu familia…

- Candidatul PMP, Traian Basescu, a lansat primul atac impotriva Gabrielei Firea (PSD). El vrea sa transfere companiile din cadrul Primariei, inființate de Gabriela Firea, la Voluntari, unde primar este soțul Gabrielei Firea, Florentin Pandele.Citește și:Traian Basescu intra tare in batalia…

- Candidatul unic al dreptei Nicusor Dan i-a transmis Gabrielei Firea ca este primar general al Capitalei si nu presedintele PSD. El a precizat ca, in conferinta de presa sustinuta la sediul PSD, Firea nu a raspuns la niciuna dintre intrebarile pe care i le pun bucurestenii si anume care este datoria…