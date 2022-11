Stiri pe aceeasi tema

- Federatia germana de tenis (DTB) este pregatita sa-i ofere din nou un post lui Boris Becker, dupa ce triplul campion de la Wimbledon isi va ispasi sentinta cu inchisoarea din Marea Britanie, relateaza DPA, potrivit Agerpres.Becker, 55 ani, a fost condamnat la doi ani si jumatate de inchisoare, in aprilie,…

- Trupa Florence + The Machine si-a anulat turneul in Marea Britanie dupa ce solista sa, Florence Welch, si-a fracturat un picior pe scena vineri seara, informeaza bbc.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Florence + the Machine și-a anulat turneul britanic care tocmai incepuse dupa ce solista Florence Welch și-a rupt piciorul pe scena vineri seara, anunța site-ul britanic The Guardian . Florence Welch a avut parte de o cazatura in timpul unui spectacol la O2 Arena din Londra, care era primul concert…

- Daca vrei sa mergi intr-o calatorie sau te gandesti sa te muți intr-un oraș mare cu multe posibilitați, ar trebui sa știi și la ce prețuri sa te aștepți cand vine vorba de un trai decent in Londra, Marea Britanie.

- De ce au fost transportați marii oficiali cu autobuzul la sicriul Reginei Elisabeta Slujba de inmormantare a Reginei Elisabeta a II-a va avea loc astazi la Westminster Abbey din Londra. In urma slujbei, Regina va fi inmormantata la Capela St. George de la Castelul Windsor, unde a fost inmormantat și…

- Papa Francisc nu va fi prezent la funeraliile reginei Elisabeta a II-a, care vor avea loc luni la Westminster Abbey din Londra, a anuntat vineri biroul de presa al Vaticanului. Secretarul pentru Raporturile cu Statele al Sfantului Scaun, „monseniorul Paul Gallagher, il va reprezenta pe papa Francisc”…

- La funeraliile de stat ale reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, vor asista aproximativ 500 de demnitari din intreaga lume, dar nu au fost trimise invitatii liderilor Rusiei, Belarusului sau Myanmarului, in timp ce Iranul va fi reprezentat doar la nivel de ambasador, au declarat surse de la Palatul…

- In condițiile in care inflația din Marea Britanie a depașit pragul de 10%, tarifele reglementate pentru energie vor crește cu 80% incepand cu luna octombrie. Pentru a protesta impotriva acestei creșteri de preț, mișcarea „Don’t pay” ia in considerare o „greva a facturilor”. Vineri a fost organizata…