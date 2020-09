Stiri pe aceeasi tema

- Katy Perry care a nascut saptamana trecuta o fetița – Daisy Bloom – și a și lansat album – Smile – e destul de activa pe rețelele de socializare, deși inca nu a postat nicio poza cu bebelușa. Mai multe celebritați au felicitat-o atat pentru copil, cat și pentru muzica noua, iar Beyonce i-a trimis...…

- Katy Perry a mai lansat un videoclip pentru o piesa de pe noul album ‘ SMILE‘ . Videoclipul piesei ‘ Champagne Problems‘ este destul de basic și are un aer al anilor ‘ 80, avem o Katy roșcata care canta, that’s all – pandemie safe. In schimb mesajul piesei este destul de deep, fiindca vorbește... View…

- Katy Perry a lansat de dimineața cel de-al șaselea album al ei intitulat ‘ SMILE‘. Katy a spus ca piesele au fost compuse in perioade destul de sumbre ale vieții sale. ‘ Smile’ vine la trei ani ani de la lansarea ultimului ei album – ‘Witness‘, iar cantareața a spus ca nu a fost niciodata... View Article

- Katy Perry a luat in greutate aproximativ 20 de kg pe parcursul sarcinii, pentru ca iși face toate poftele și iși rasfața fetița chiar daca nu a cunoscut-o inca. Cantareața a marturisit ca kilogramele in plus ii afecteaza corzile vocale și ca momentan e nevoita sa recurga la tot felul de tehnici muzicale…

- Lady Gaga va juca intr-un film despre viața lui Maurizio Gucci. Gaga va fi soția lui Gucci, cea care a condamnat moartea designer-ului, dupa ce acesta a plecat intr-o zi de acasa și nu s-a mai intors niciodata, fiindca avea o idila cu o alta femeie. Gaga o sa fie inconjurata de nume mari, pentru...…

- Cardi B e cunoscuta pentru faptul ca nu e neaparat cea mai „basic” artista pe care industria muzicala o putea avea. De data asta ea a colaborat cu Megan Thee Stallion (cea care canta „Savage” alaturi de Beyonce) pentru clipul WAP. Inainte sa dai PLAY clipului, iți mai spunem ca e deja in trendingul…

- Ariana Grande, Lady Gaga, Billie Eilish si The Weeknd au primit cele mai multe nominalizari pentru MTV Video Music Awards 2020. Ținand cont de pandemia de coronavirus și adaptarea artiștilor la restricțiile impuse in ultimele luni, MTV a introdus și categoriile ”Best music video from home” si ”Best…

- ANM a facut publica prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. Estimarea este realizata folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia. Sunt prognozate temperaturile maxime si minime, mediate pentru fiecare regiune a tarii si adaptate…