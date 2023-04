Floarea de apartament care atrage ceartă și ghinion în casă. Dacă o ai, scapă de ea imediat! Plantele de apartament sunt populare pentru infrumusețarea oricarei incaperi și beneficiile de purificare ale aerului. Insa, specialiștii atrag atenția asupra unei flori care nu ar trebui deloc ținuta in camin, deoarece aduce ghinion. Avand uneori un aspect deosebit, infrumusețand cu ușurința locuița și fiind ușor de intreținut, mulți achiziționeaza aceasta planta.Totodata, anumite tipuri infloresc des și nu are nevoie sa fie udata, fiind o floare obișnuita cu traiul in condiții cu umiditate scazut. Este vorba despre cactus. Astfel, disponibil in variate forme, dimensiuni și culori, cactusul de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

