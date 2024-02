Stiri pe aceeasi tema

- Gospodinele știu ca plantele au un rol esențial pentru orice locuința. Pe langa faptul ca ofera culoare unei camere, ele pot fi incarcate de simboluri. Se spune ca unele plante aduc noroc și dragoste in casele noastre. Planta care aduce dragoste in casa ta In cultura Feng Shui, plantele de apartament…

- Cum apropierea termenului limita din mercato de iarna al fotbalului autohton se apropie cu pași mari, timpul neintrand inca in sac, dar nici nu-i prea departe, și la FC Petrolul au reaparut „mișcarile”. Cel puțin acum, plecarile, oficiale, sunt egale cu sosirile, anunțate deocamdata off the records.…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Mircea Cosma, si fiul sau, fostul deputat PSD Vlad Cosma, scapa definitiv de inchisoare in dosarul de coruptie in care au fost initial condamnati la 8, respectiv 5 ani de inchisoare cu executare.

- Instanța l-a obligat pe Batin, care a fost angajat din 2008 pana in 2012 in cadrul Consiliului Județean Bihor, ca singur sau in solidar cu un alt inculpat, sa plateasca peste 340.000 de lei ca obligații fiscale accesorii, majorari sau penalizari pentru prejudiciile produse bugetului de stat.

- O planta este considerata aducatoare de noroc in orice casa. Se spune ca atrage banii, ii scapa pe oameni de datorii și ca aduce liniște in locuința. In Feng Shui, se spune ca atrage prosperitatea in doar cinci zile dupa ce este pusa in colțul abundenței.

- An de an, la data de 8 ianuarie, Biserica Ortodoxa il cinstește pe Sfantul Gheorghe Hozevitul, mare facator de minuni și luminator al minții. Iata cea mai puternica rugaciune pe care este bine sa o rostești astazi și care iți lumineaza minte și te ajuta sa-ți gasești liniștea!

- Cu o istorie de peste 2.500 de ani, Confucianismul este una dintre cele mai vechi și semnificative filozofii din China. Aceasta ofera indrumari pentru a aduce mai multa moralitate, virtute și respect fața de ceilalți in lume.

- Rugaciunea se rostește atat in momentele dificile din viața, cat și pentru binecuvantare. Intr-o familie, soții se susțin unul pe celalalt și se bucura de fiecare moment impreuna, iar pentru intarirea și armonia relației, se poate rosti o rugaciune importanta.