Stiri pe aceeasi tema

- Elly și Cristian Șonea de la Mireasa pentru fiul meu sunt mai fericiți ca niciodata de cand Iris a aparut in viața lor. Elly a postat o imagine de colecție cu micuța lor, dar și cu soțul ei pe contul sau personal de Instagram. Iata cat de mult a crescut fiica lor!

- Denisa Filcea a realizat un lucru important, dupa ce a fost declanșata alarma de incendiu in vacanța din New York. Vedeta a fost plecata in strainatate alaturi de soțul ei, Flick, și fiica lor, Eva Maria. In exclusivitate pentru Antena Stars, soția fostului om de radio a facut declarații despre aceasta…

- Denisa Filcea este o persoana foarte sincera, care de fiecare data reușește sa-și impresioneze fanii cu postarile pe care le face pe rețelele personale de socializare, unde are o comunitate cu adevarat impresionanta. De aceasta data, vedeta a facut o postare referitoare la ceea ce iși dorește sa primeasca…

- Este o zi speciala in familia lui Flick și a Denisei Filcea! Cei doi iși aniverseaza, vineri fiica! Micuța Eva Maria a implinit un an, iar parinții ei i-au pregatit un cadou special și o petrecere impresionanta. Denisa Filcea și Flick au dezvaluit toate surprizele de care fiica lor va avea parte in…

- Denisa Flicea și Flick au pregatit un cadou special pentru fetița lor. Cum o vor suprinde cei doi soți pe Eva Maria cu ocazia zilei in care va implini un an. Ce au marturisit intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars.

- Theo Rose și regizorul Anghel Damian au devenit pentru prima oara parinți. Artista a adus pe lume un baiețel perfect sanatos. Vedeta a postat imagini cu micuțul ei și a transmis un mesaj emoționant pe contul de Instagram.„Mulțumesc tuturor pentru ganduri și mesaje! Sa va bucure Dumnezeu la fel cum ne-a…

- Fiica lui Adrian Mutu, Adriana Mutu, a implinit 17 ani, iar celebrul ei tata a publicat cea mai recenta poza cu prințesa lui. Fiica cea mare a lui Adrian Mutu este de o frumusețe exotica și seamana leit cu mama ei, Consuelo.Adrian Mutu (44 de ani) are patru copii superbi cu cele trei soții, iar cea…

- Adriana, fiica lui Adrian Minune, a nascut sambata, 10 iunie, o fetița perfect sanatoasa. Micuța se numește Noa Zenayda și este cea de-a doua nepoata a cantarețului.Sambata, 10 iunie, Adriana Simionescu a nascut o fetița perfect sanatoasa la un spital privat din Capitala. Adrian Minune a devenit bunic…