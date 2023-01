Flavius Stoican exultă după victoria cu „U“ Craiova: „Suntem pe zece!“ Antrenorul formatiei FC Botosani, severineanul Flavius Stoican, se bucura pentru succesul inregistrat in fata Universitatii Craiova , care i-a adus putina „liniste“ in clasament. „Vreau sa felicit jucatorii pentru dorința și determinare. Știam ca ne așteapta un meci dificil cu o echipa care vrea sa ia campionatul. Azi am reușit sa caștigam, am luat cele trei puncte, suntem pe locul zece. E important pentru mine și jucatori, pentru increderea lor. Am suferit in anumite momente. Scopul nostru a fost sa luam trei puncte și am reușit. Ma bucur pentru acești baieți, ma bucur ca suporterii ne-au incurajat.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

