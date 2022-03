Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, parea cert ca Flavius Stoican (45 de ani) va pleca de la Dinamo. Lucrurile au fost date peste cap de intervenția jucatorilor, care s-au poziționat de partea antrenorului. Nemulțumiți de parcursul echipei, liderii DDB au pus presiune pe conducerea lui Dinamo și pe antrenorul Flavius…

- Dinamo si FC Hermannstadt au ajuns la un acord pentru transferul portarului bulgar Plamen Iliev (31 de ani) la clubul din Liga a 2-a. La echipa din Șoseaua Ștefan cel Mare, din luna septembrie a anului trecut, Plamen Iliev a aparat 10 meciuri. Iliev a mai fost legitimate in Romania la FC Botosani si…

- Marele Derby al fotbalului romanesc le aduce fața in fața pe Dinamo și FCSB intr-un moment in care trei puncte sunt vitale pentru ambele rivale, dar pentru obiective diferite. In timp ce vicecampioana incearca sa ramana aproape de liderul CFR Cluj, Dinamo a intrat intr-o cursa extrema pentru evitarea…

- Dinamo are un nou preparator fizic. Silviu Ion, cel care a mai lucrat și in trecut cu Flavius Stoican, se va ocupa de pregatirea fizica a „cainilor”. Incepand din luna octombrie a anului trecut, Andrei Antoce era preparatorul lui Dinamo. Acesta venise la echipa la insistențele lui Mircea Rednic, cu…

- Flavius Stoican (45 de ani) a inceput al 3-lea mandat personal la Dinamo, dupa ce l-a inlocuit pe Mircea Rednic (59 de ani) care l-a incheiat pe al 5-lea al sau! Fostul fundaș dreapta al „cainilor” și al naționalei nu este in vacanța și pregatește strategia pe care o va aborda la echipa dupa data de…

- Mircea Rednic (59 de ani) a aflat ca a fost demis de la Dinamo , dupa ce clubul din Șoseaua Ștefan cel Mare a publicat un comunicat oficial, in acest sens. ”Ma duc la Saftica. Imi iau lucrurile, predau totul și plec. Imi vad de viața mea! Doar nu o sa stau acum sa ma rog de Mureșan sa raman la Dinamo.…

- Eugen Trica spune ca nu are regrete ca s-a desparțit de FC U Craiova 1948 și ca plecarea a fost facuta de comun acord cu patronatul clubului. “Am plecat pentru ca nu am avut rezultate. Am spus ca plec daca nu am rezultate, nu? Asta e. Mi-am dorit sa fac mult mai mult, dar din pacate nu am reușit. Da,…

Mulțescu a activat ultima data la Dinamo, acesta desparțindu-se pe gruparea din Șoseaua Ștefan cel Mare, la 14 aprilie.